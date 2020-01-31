Эксперты назвали самые экономичные бензиновые автомобили





Лидирует в списке экспертов кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS. Благодаря электрическому «довеску» в гибридной системе компактного авто в смешанном цикле на 100 километров расходуется всего 3,95 литра топлива. Вторую позицию в рейтинге занял Suzuki Celerio 1.0, который расходует 4,0 литра бензина. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Up 1.0 TSI 75, у которого для преодоления 100 километров пути уходит 4,21 литра топлива.Четвертая строчка досталась хэтчбеку Skoda Citig, а пятая - модели Suzuki Baleno. Их силовые агрегаты тратят по 4,26 литра бензина. Также в рейтинге оказались Seat Ibiza и Leon, Volkswagen Up, KIA Picanto с двигателем на 1 литр и Dacia Sanero с 0,9-литровым бензиновым мотором. Расход на сотню километров у этих автомобилей составляет от 4,35 до 4,45 литров.