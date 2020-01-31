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Эксперты назвали самые экономичные бензиновые автомобили

Британские автоэксперты издания «What Car?» назвали самые экономичные на европейском рынке бензиновые автомобили. Безусловно, топливная экономичность является важным фактором при выборе транспортного средства, независимо от того, какой предлагается двигатель.
Эксперты назвали самые экономичные бензиновые автомобили

Лидирует в списке экспертов кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS. Благодаря электрическому «довеску» в гибридной системе компактного авто в смешанном цикле на 100 километров расходуется всего 3,95 литра топлива. Вторую позицию в рейтинге занял Suzuki Celerio 1.0, который расходует 4,0 литра бензина. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Up 1.0 TSI 75, у которого для преодоления 100 километров пути уходит 4,21 литра топлива.

Четвертая строчка досталась хэтчбеку Skoda Citig, а пятая - модели Suzuki Baleno. Их силовые агрегаты тратят по 4,26 литра бензина. Также в рейтинге оказались Seat Ibiza и Leon, Volkswagen Up, KIA Picanto с двигателем на 1 литр и Dacia Sanero с 0,9-литровым бензиновым мотором. Расход на сотню километров у этих автомобилей составляет от 4,35 до 4,45 литров.

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Авто / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 11:59

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