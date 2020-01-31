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Побои, первый алкоголь и проблемы с сестрой: Названы подробности подросткового периода ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

У ведущей скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольги Бузовой было очень сложное детство. Она росла в Санкт-Петербурге, но девочке с малых лет пришлось добиваться всего самостоятельно.

Побои, первый алкоголь и проблемы с сестрой: Названы подробности подросткового периода ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова пошла в школу, когда ей было всего пять. Девочке было достаточно сложно существовать в коллективе, где все были старшее нее. Одна из учениц даже поджидала ее постоянно после уроков и начинала бить. Тогда Ольга пыталась попросить помощи у родителей, но те сказали, чтобы она разбиралась сама.

Помимо этого, мама Ольги Бузовой рассказала, что непросто Ольге пришлось и в старшей школе. Она вызывала интерес у мальчиков, что не очень нравилось ее одноклассницам. В итоге в школе началась травля, но тогда Ирина Александровна объяснила дочери, что если она уйдет, то покажет свою слабость.

В итоге будущая звезда «Дом-2» Ольга Бузова решила остаться в этой школе и выдержала все испытания, которые ей преподносила судьба.

Известно, что алкоголь первый раз Бузова попробовала, когда ей было всего 14 лет. Как отметила мама Ольги, каждый ребенок должен пройти свой этап взросления, поэтому она не сильно была удивлена, когда Ольга упала прямо на пороге после того, как выпила немного шампанского.


Не была ранее довольна мама и тем, каких парней выбирала себе ее дочь. Выяснилось, что в основном ей нравились отрицательные «герои». Так, среди ее ухажеров был некий Алексей, который матери напоминал Сашу Белого из «Бригады».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:27

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