"Завораживает таинственностью": Денис Клявер поделился впечатлениями от отдыха в Индонезии

Недавно Денис Клявер с супругой Ириной и младшим сыном Даниэлем отправился отдыхать в Индонезию. Сегодня исполнитель показал подписчикам несколько фотографий с отпуска. На первом снимке он держит сына на руках возле водопада. На других фото запечатлены сын и отец в разных местах в Индонезии. В комментарии к посту Денис Клявер написал: "Сегодня крайний день отдыха, решил поделиться впечатлениями". Бывший участник группы "Чай вдвоём" сообщил, что люди, живущие в этой стране, позитивные, отзывчивые и доброжелательные. Также певца завораживает таинственность архитектуры Индонезии.Денис Клявер отметил, что в этой стране огромное количество дворцов, водопадов, рисовых полей, обезьян, а также море и океан. В конце поста в Instagram он написал: "Добавьте ко всему этому шикарную погоду, вкуснейшую еду, включая моё самое любимое лакомство манго. И всё это с утра до вечера на релаксе в шортах да шлёпках".