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Huawei не собирается возвращаться к использованию программного обеспечения Google

Компания Huawei не собирается возвращаться к использованию программного обеспечения Google. Китайский производитель разрабатывает альтернативу, которая станет полноценным эквивалентом привычной экосистемы смартфонов на Android.

Представитель компании Huawei в одном из интервью заявил, что обратно возвращаться к сервисам американской фирмы не планирует даже в случае полного снятия запретов. Производитель выделил 3 млрд долларов на развитие собственного программного обеспечения, которое полностью заменит привычный для многие Android. Магазин приложений Huawei AppGallery впоследствии станет эквивалентом Play Market.

Руководство компании выбрало курс развития и поощряет разработчиков со всего мира работать именно с ними. Сообщается, что скоро в этом магазине появятся популярные проекты или их полноценные аналоги. Например, уже ведется работа над созданием карт по типу Google Maps.

Специалисты считают, что на международном рынке Huawei придется непросто, но в Китае компания делает определенные успехи. Пока эксперты не делают предположений каким образом компания собирается завоевать доверие пользователей Android. В 2020 году компания планирует выпустить смартфоны по цене менее 150 долларов, на которых будет установлена новая операционная система. Доступность новых гаджетов и качественные комплектующие должны вызвать определенный интерес у пользователей.

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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:50

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