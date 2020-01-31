Huawei не собирается возвращаться к использованию программного обеспечения Google





Представитель компании Huawei в одном из интервью заявил, что обратно возвращаться к сервисам американской фирмы не планирует даже в случае полного снятия запретов. Производитель выделил 3 млрд долларов на развитие собственного программного обеспечения, которое полностью заменит привычный для многие Android. Магазин приложений Huawei AppGallery впоследствии станет эквивалентом Play Market.Руководство компании выбрало курс развития и поощряет разработчиков со всего мира работать именно с ними. Сообщается, что скоро в этом магазине появятся популярные проекты или их полноценные аналоги. Например, уже ведется работа над созданием карт по типу Google Maps.Специалисты считают, что на международном рынке Huawei придется непросто, но в Китае компания делает определенные успехи. Пока эксперты не делают предположений каким образом компания собирается завоевать доверие пользователей Android. В 2020 году компания планирует выпустить смартфоны по цене менее 150 долларов, на которых будет установлена новая операционная система. Доступность новых гаджетов и качественные комплектующие должны вызвать определенный интерес у пользователей.