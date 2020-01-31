«НПО Машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»





Специалисты предприятия «НПО Машиностроения» в Реутове (входит в структуры холдинга КТРВ) уже приступили к выполнению работ по сборке первого экземпляра космического аппарата будущей системы, в состав которой войдут два радарных спутника, предназначенных для зондирования поверхности планеты. «С начала текущего года была запущена сборка первого такого аппарата. Как только все сборочные работы будут завершены, можно будет приступить к проведению электросипытаний техники», - заявил Леонов. По его словам, запуск первого из двух запланированных спутников должен произойти на космодроме «Восточный» уже в следующем году.Стоит отметить, что радиолокатор, которым будет оснащен спутник, по задумке его разработчиков, обеспечит создание качественных снимков поверхности Земли в любое время суток и при любых метеорологических условиях.