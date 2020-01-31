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«Насильно держат»: беременная Ольга Рапунцель разрыдалась из-за ухода с проекта «Дом-2»

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель окончательно разочаровалась в участии на проекте. Она устала жить под постоянным прицелом телевизионных камер и вновь заговорила об уходе с проекта.

«Насильно держат»: беременная Ольга Рапунцель разрыдалась из-за ухода с проекта «Дом-2»

Ольга Рапунцель сказала Дмитрию Дмитренко, что ей плохо жить под постоянным надзором камер, и она очень устала. Однако участница проекта «Дом-2» уверена, что ее семье не разрешат так просто уйти за ворота.

По словам Ольги, ей очень жаль своего будущего малыша, а также всю свою семью в целом.

Зрители тут же принялись комментировать поведение звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель. Они написали, что не верят в искренность девушки и уверены, что она вместе со своей семьей не готова уйти с телестройки, потому что привыкла жить на всем готовом.

Ко всему говорят и о том, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко неоднократно заявляли о своем уходе, но в итоге до действия так и не дошло, а поэтому все их заявления лишь пустые разговоры и не более.


Среди тех, кто принялся комментировать эту новость, были и те, кто сказал, что лучше бы они и правда ушли побыстрее, потому что смотреть на них стало уже неинтересно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:12

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