«Насильно держат»: беременная Ольга Рапунцель разрыдалась из-за ухода с проекта «Дом-2»





Ольга Рапунцель сказала Дмитрию Дмитренко, что ей плохо жить под постоянным надзором камер, и она очень устала. Однако участница проекта «Дом-2» уверена, что ее семье не разрешат так просто уйти за ворота.По словам Ольги, ей очень жаль своего будущего малыша, а также всю свою семью в целом.Зрители тут же принялись комментировать поведение звезды «Дом-2» Ольги Рапунцель. Они написали, что не верят в искренность девушки и уверены, что она вместе со своей семьей не готова уйти с телестройки, потому что привыкла жить на всем готовом.Ко всему говорят и о том, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий Дмитренко неоднократно заявляли о своем уходе, но в итоге до действия так и не дошло, а поэтому все их заявления лишь пустые разговоры и не более.Среди тех, кто принялся комментировать эту новость, были и те, кто сказал, что лучше бы они и правда ушли побыстрее, потому что смотреть на них стало уже неинтересно.