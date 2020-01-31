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В Южной Африке нашли следы динозавров, выживших во время массовых вымираний и вулканической активности

Ученые из Университета Кейптауна проанализировали следы, которые были оставлены давними существами на территории современной Южной Африки. Они позволяют сделать вывод, что динозавры выжили в период извержения вулканов 183 миллиона лет назад.

В то время происходили массовые вымирания и разрушения от активности вулканов. Однако существовали периоды, когда жизнь восстанавливалась. Ученые нашли на одной из ферм в центре Южной Африки давние следы, которые сохранились в песчаниках с толстым слоем базальтовых лавовых потоков и позволяют составить представление о виде жизни Юрского периода. Многочисленные группы исследователей анализировали перемещение животных и постарались воссоздать окружающую их среду. Найденные ископаемые следы показывают, что экосистемы способны существовать в периоды вулканической активности. Специалисты рассказали, что во время извержения вулканической лавы природная среда преобразовывалась в «землю огня». Но в перерывах между такими извержениями происходило восстановление жизни. Ученые также выделили два новых вида динозавров. Первым из них является двуногий мясоед, а вторым - четвероногий, который питался только растениями.

Ученые добавили, что обнаруженные следы динозавров демонстрируют устойчивость к выживанию животных в случаях изменения окружающей среды от катастроф.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:30

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