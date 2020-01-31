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Медики выделили 3 важных фактора для лечения остеопороза

Медики рассказали о 3 важных факторах к лечению остеопороза. Среди них использование эфирных масел, физическая нагрузка и хороший сон.

Согласно статистике, зачастую остеопорозом встречается у дам, достигшие 50-летнего возраста. Данное состояние может приводить к частым переломам по причине снижения плотностей костей. Врачи рекомендуют обратить внимание на 3 условия, помогающие справляться с заболеванием. Применение эфирного масла на пораженные области помогает облегчить состояние. Согласно исследованиям, розмарин и тимьян не только способствуют улучшению состояния, но и предотвращению его. Необходимо объединить несколько их капель с маслом кокоса. Медики утверждают, что регулярные упражнения также помогают при лечении остеопороза.

При силовой нагрузке, ходьбе, бегу трусцой, подъему по лестнице, плаванию, йоге и прыжкам со скакалкой происходит стимулирование формирования костей, улучшается баланс и гибкость, уменьшаются воспалительные процессы в организме и замедляется потеря костной массы. Для хорошего результата физическая активность должна длиться не меньше 15 минут в день. Во врем лечения остеопороза необходимо обращать внимание на сон. Согласно наблюдениям врачей, недостаток хорошего отдыха может привести к ухудшению плотности в костях, что является причиной повреждений. Кроме того, бессонница серьёзно вредит всему организму и сокращает продолжительность жизни.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30

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