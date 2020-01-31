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Western Digital завершила разработку 112-слойной 3D NAND памяти, но задерживает производство

Компания Western Digital продолжает следовать тенденции наращивания слоев в чипах памяти 3D NAND, что позволяет экономить место и увеличивать емкость. Инженеры компании уже завершили разработку 112-слойных чипов, однако пока не может запустить их серийное производство.
Western Digital завершила разработку 112-слойной 3D NAND памяти, но задерживает производство

Массовое производство схем памяти с такими характеристиками, как утверждает пресс-службы Western Digital, будет развернуто с небольшой задержкой – во второй половине нынешнего года. Более того, в компании до сих пор не уточняют, по какой именно технологии ей удалось создать 112-слойные чипы BiCS5. К примеру, лидер рынка Samsung, который уже выпускает 100-слойные чипы памяти, ранее отмечал, что его микросхемы создаются в рамках одного производственного цикла. А вот представители SK Hynix признают, что вырваться вперед и выпустить на рынок 128-слойные чипы им удалось путем наращивания их толщины – инженеры компании просто придумали, как совместить две 64-слойные микросхемыю

Как бы там ни было, но в момент, когда WD приступит к выпуску плотной 512-гигабитной памяти на 112-слойных микросхемах, компания сможет выбиться в лидеры рынка хотя бы потому, что ее память будет занимать значительно меньшую площадь кремниевых пластин, что позволит добиться снижения себестоимости производства и предложить рынку более конкурентный ценник.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:22

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