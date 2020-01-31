Эксперты из Дании опубликовали 5 свойств куриных яиц





Первое полезное свойство, которое отметили ученые – укрепление мышечных тканей. Как выяснилось куриный желток – это кладезь белка и протеина. В Американском журнале по диетологии специалисты написали, что внутренняя часть яйца максимально насыщенна полезными компонентами, которые способны увеличить мышечную массу. Второе - ускорение процесса похудения. Проведенные эксперименты подтвердили достоверность того, что яйца снижают аппетит, утоляют чувство голода и предотвращают переедание. Врачи рекомендуют добавить этот продукт на завтрак, чтобы испытывать чувство насыщения на протяжении всего дня.Кроме того, яйца активизируют работу головного мозга посредством холина и DHA. Эти полезные микроэлементы улучшают функциональность коры и мозжечка, которые отвечают за концентрацию внимания и продуктивность действий. Четвертое – положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Каротиноиды, фосфолипиды и полисахариды в составе яичного белка укрепляют стенки сосудов и улучшают кровообращение. Помимо вышеописанного эксперты из Финляндии заметили, что при частом употреблении куриных желтков снижается риск развития инсулиновой резистентности. Это означает, что яйцо может предупредить возникновение сахарного диабета второго типа.