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Эксперты из Дании опубликовали 5 свойств куриных яиц

Эксперты исследовательского центра здорового питания в Дании обнаружили пять впечатляющих свойств куриных яиц. Они опубликовали результаты проведенных тестов и доказали пользу продукта для организма человека. Среди всех качеств оказалась и способность ускорить процесс похудения.
Эксперты из Дании опубликовали 5 свойств куриных яиц

Первое полезное свойство, которое отметили ученые – укрепление мышечных тканей. Как выяснилось куриный желток – это кладезь белка и протеина. В Американском журнале по диетологии специалисты написали, что внутренняя часть яйца максимально насыщенна полезными компонентами, которые способны увеличить мышечную массу. Второе - ускорение процесса похудения. Проведенные эксперименты подтвердили достоверность того, что яйца снижают аппетит, утоляют чувство голода и предотвращают переедание. Врачи рекомендуют добавить этот продукт на завтрак, чтобы испытывать чувство насыщения на протяжении всего дня.

Кроме того, яйца активизируют работу головного мозга посредством холина и DHA. Эти полезные микроэлементы улучшают функциональность коры и мозжечка, которые отвечают за концентрацию внимания и продуктивность действий. Четвертое – положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Каротиноиды, фосфолипиды и полисахариды в составе яичного белка укрепляют стенки сосудов и улучшают кровообращение. Помимо вышеописанного эксперты из Финляндии заметили, что при частом употреблении куриных желтков снижается риск развития инсулиновой резистентности. Это означает, что яйцо может предупредить возникновение сахарного диабета второго типа.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:03

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