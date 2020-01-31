Эксперты из Дании опубликовали 5 свойств куриных яиц
Эксперты исследовательского центра здорового питания в Дании обнаружили пять впечатляющих свойств куриных яиц. Они опубликовали результаты проведенных тестов и доказали пользу продукта для организма человека. Среди всех качеств оказалась и способность ускорить процесс похудения.
Первое полезное свойство, которое отметили ученые – укрепление мышечных тканей. Как выяснилось куриный желток – это кладезь белка и протеина. В Американском журнале по диетологии специалисты написали, что внутренняя часть яйца максимально насыщенна полезными компонентами, которые способны увеличить мышечную массу. Второе - ускорение процесса похудения. Проведенные эксперименты подтвердили достоверность того, что яйца снижают аппетит, утоляют чувство голода и предотвращают переедание. Врачи рекомендуют добавить этот продукт на завтрак, чтобы испытывать чувство насыщения на протяжении всего дня.
Кроме того, яйца активизируют работу головного мозга посредством холина и DHA. Эти полезные микроэлементы улучшают функциональность коры и мозжечка, которые отвечают за концентрацию внимания и продуктивность действий. Четвертое – положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Каротиноиды, фосфолипиды и полисахариды в составе яичного белка укрепляют стенки сосудов и улучшают кровообращение. Помимо вышеописанного эксперты из Финляндии заметили, что при частом употреблении куриных желтков снижается риск развития инсулиновой резистентности. Это означает, что яйцо может предупредить возникновение сахарного диабета второго типа.
Первое полезное свойство, которое отметили ученые – укрепление мышечных тканей. Как выяснилось куриный желток – это кладезь белка и протеина. В Американском журнале по диетологии специалисты написали, что внутренняя часть яйца максимально насыщенна полезными компонентами, которые способны увеличить мышечную массу. Второе - ускорение процесса похудения. Проведенные эксперименты подтвердили достоверность того, что яйца снижают аппетит, утоляют чувство голода и предотвращают переедание. Врачи рекомендуют добавить этот продукт на завтрак, чтобы испытывать чувство насыщения на протяжении всего дня.
Кроме того, яйца активизируют работу головного мозга посредством холина и DHA. Эти полезные микроэлементы улучшают функциональность коры и мозжечка, которые отвечают за концентрацию внимания и продуктивность действий. Четвертое – положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Каротиноиды, фосфолипиды и полисахариды в составе яичного белка укрепляют стенки сосудов и улучшают кровообращение. Помимо вышеописанного эксперты из Финляндии заметили, что при частом употреблении куриных желтков снижается риск развития инсулиновой резистентности. Это означает, что яйцо может предупредить возникновение сахарного диабета второго типа.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:03