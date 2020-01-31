"Ты моя гордость и источник любви": Софья Каштанова поздравила сына Джорджа с днем рождения

На данный момент Софья Каштанова с сыном Джорджом отдыхает в Мексике. Сегодня она опубликовала фотографию своего ребенка, сделанную на пляже. Мальчик сидит на песке спиной к камере, он одет в разноцветные шорты и панамку. В комментарии к публикации звезда сериала "Полицейский с Рублевки" написала: "Год! Целый год прошёл с главного и самого счастливого события в моей жизни". Сын Софьи Каштановой является для нее источником радости, гордости, любви и улыбок.Также актриса написала: "И пусть эти светлейшие и сильнейшие эмоции, которые тебя окружают, будут питать тебя всю твою долгую и счастливую жизнь". В конце поста в Instagram знаменитость поблагодарила сына Джорджа за то, что он выбрал именно ее своей мамой. Подписчики Софьи Каштановой пожелали малышу счастья, здоровья, любви и бесконечных улыбок. За несколько минут публикация набрала почти 10 000 лайков.