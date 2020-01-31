Владимир Кузьмин поделился фотографиями с обряда венчания с бывшей супругой Екатериной Трофимовой

В конце прошлого года в личной жизни музыканта происходили сложные события, которые поставили его перед выбором. Он мог остаться с новой пассией Светланой Карпухиной или же возвратиться к бывшей супруге Екатерине Трофимовой. Владимир Кузьмин склонился в сторону уже проверенных временем отношений. Два года назад брак артиста распался, и он стал встречаться с яхтсменкой. Но бывшая жена продолжала бороться за восстановление их семьи, посещала концерты и всячески поддерживала. В конце прошлого года он принял решение восстановить разрушенные отношения с Екатериной Трофимовой.На странице Владимира Кузьмина появились фотографии с церемонии венчания певца. Поклонники поздравили пару, а многие отметили, что не сомневались в подобном исходе их отношений. Некоторые считали, что пара уже была обвенчана ранее.