Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у женщин





Первым признаком названы перепады настроения, когда спокойное состояние может внезапно смениться агрессией и злостью. Эксперты отмечают, что говорить о наличии проблемы можно в том случае, когда такие перепады становятся достаточно частыми. Вторым признаком является повышенный аппетит. Во время гормонального сбоя женщины начинают употреблять больше еды, а чувство голода возвращается спустя короткое время. Этот же признак приводит к увеличению массы тела, однако о гормональном дисбалансе может говорить и появление лишних килограммов без имеющихся на то причин.Снижение либидо также относится к признакам гормональных проблем, так как за желание секса отвечают определенные гормоны. В большинстве случаев женщины объясняют отказ от близости усталостью, однако проблема может крыться в выработке гомонов. Также при появлении регулярных проблем со сном и чувстве постоянной усталости женщинам нужно отправиться к врачу и сдать анализы.