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Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у…
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Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у женщин

Медики из Германии назвали шесть признаков нарушения гормонального баланса у женщин. Эксперты отмечают, что при наличии указанных сигналов следует отправиться на консультацию к гинекологу, чтобы установить причину проблем.
Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у женщин

Первым признаком названы перепады настроения, когда спокойное состояние может внезапно смениться агрессией и злостью. Эксперты отмечают, что говорить о наличии проблемы можно в том случае, когда такие перепады становятся достаточно частыми. Вторым признаком является повышенный аппетит. Во время гормонального сбоя женщины начинают употреблять больше еды, а чувство голода возвращается спустя короткое время. Этот же признак приводит к увеличению массы тела, однако о гормональном дисбалансе может говорить и появление лишних килограммов без имеющихся на то причин.

Снижение либидо также относится к признакам гормональных проблем, так как за желание секса отвечают определенные гормоны. В большинстве случаев женщины объясняют отказ от близости усталостью, однако проблема может крыться в выработке гомонов. Также при появлении регулярных проблем со сном и чувстве постоянной усталости женщинам нужно отправиться к врачу и сдать анализы.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 10:24

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