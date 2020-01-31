Названы шесть признаков нарушения гормонального баланса у женщин
Медики из Германии назвали шесть признаков нарушения гормонального баланса у женщин. Эксперты отмечают, что при наличии указанных сигналов следует отправиться на консультацию к гинекологу, чтобы установить причину проблем.
Первым признаком названы перепады настроения, когда спокойное состояние может внезапно смениться агрессией и злостью. Эксперты отмечают, что говорить о наличии проблемы можно в том случае, когда такие перепады становятся достаточно частыми. Вторым признаком является повышенный аппетит. Во время гормонального сбоя женщины начинают употреблять больше еды, а чувство голода возвращается спустя короткое время. Этот же признак приводит к увеличению массы тела, однако о гормональном дисбалансе может говорить и появление лишних килограммов без имеющихся на то причин.
Снижение либидо также относится к признакам гормональных проблем, так как за желание секса отвечают определенные гормоны. В большинстве случаев женщины объясняют отказ от близости усталостью, однако проблема может крыться в выработке гомонов. Также при появлении регулярных проблем со сном и чувстве постоянной усталости женщинам нужно отправиться к врачу и сдать анализы.
Первым признаком названы перепады настроения, когда спокойное состояние может внезапно смениться агрессией и злостью. Эксперты отмечают, что говорить о наличии проблемы можно в том случае, когда такие перепады становятся достаточно частыми. Вторым признаком является повышенный аппетит. Во время гормонального сбоя женщины начинают употреблять больше еды, а чувство голода возвращается спустя короткое время. Этот же признак приводит к увеличению массы тела, однако о гормональном дисбалансе может говорить и появление лишних килограммов без имеющихся на то причин.
Снижение либидо также относится к признакам гормональных проблем, так как за желание секса отвечают определенные гормоны. В большинстве случаев женщины объясняют отказ от близости усталостью, однако проблема может крыться в выработке гомонов. Также при появлении регулярных проблем со сном и чувстве постоянной усталости женщинам нужно отправиться к врачу и сдать анализы.
Наука / Авторские новости
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 10:24