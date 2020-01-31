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Племянница Александра Пороховщикова: «Настоящие наследники Саши живут за чертой бедности»

Известный российский актер Александр Пороховщиков к моменту своей кончины в 2012 году имел в собственности немало имущества. Однако, как утверждает его племянница, автомобили, дача, квартиры в Москве и прочие материальные ценности достались вовсе не настоящим наследникам актера.
Племянница Александра Пороховщикова: «Настоящие наследники Саши живут за чертой бедности»

Когда Пороховщиков умер, многие сразу же обратили внимание на тот факт, что он не оставил после себя самого большого богатства – детей. При отсутствии таких наследников за имущество актера начали бороться совсем другие люди, причем, не одни только родственники. В результате этой борьбы все имущество артиста досталось людям, которые даже не общались с ним при жизни и могут не иметь с ним каких кровных связей. С таким заявлением выступила двоюродная племянница Пороховщикова Наталья Дмитриева, слова которой приводит портал «Телепрограмма».

Отмечается, что единственным наследником артиста во всей этой истории стал пожилой мужчина по имени Шалва Барабадзе. Как оказалось, по документам он является единокровным братом покойного, младшим сыном его отца, который родился в Грузии. Однако это лишь документальная часть истории с наследством актера, поскольку, как утверждает его племянница, его реальным отцом был совершенно другой человек, которому от этого имущества не досталось ничего. При этом, утверждает Наталья Дмитриева, настоящие родственники актера живут в бедности. «Когда я привезла их в Москву, обратила внимание на ботинки, перемотанные изолентой. Оказалось, у них на приличную обувь даже нет денег», - подчеркивает женщина.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:32

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