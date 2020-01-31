Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель бросилась на экс-любовника из-за интимных откровений





Участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель чуть не подралась с Романом Макеевым из-за его откровений. По словам бывшего возлюбленного, у Алены была интимная близость с одним из других экс-участников телестройки.Услышав подобное в свой адрес, Алена Рапунцель не смогла сдержаться и кинулась на Романа Макеева. К слову, девушка отрицает информацию, которую озвучил Роман.Как оказалось, Роман Макеев утверждает, что у Алены Рапунцель была близость с Кириллом Кондратьевым и якобы об этом написали представители проекта «Дом-2» в Instagram.Но вот мнение зрителей о том, говорит ли Макеев правду, тут же разделилось. Одни утверждали, что Алена Рапунцель и правда вполне могла так поступить, а другие защищали участницу телестройки как могли.