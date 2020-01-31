Голливуд принял новый регламент сьемок эротических сцен





Руководитель SAG-AFTRA прокомментировало, что обновленные протоколы созданы для контроля всех действий актеров и координаторов сцен. Четкие прописанные требования и запреты не допустят, чтобы на площадке происходили нарушения прав человека.Гэбриэлль Картерис объяснила, что теперь прежде чем начать процесс работы над эротической картиной, координаторы обязаны обсудить все детали и подробности сюжета и сцены. Актер должен озвучить, на что он согласен и чего делать категорически не будет. Только после разбора интимного кадра вся киногруппа будет готова приступить к съемке.