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Оптическая иллюзия с кроссовками разделила пользователей Twitter на два лагеря

В сети микроблогов Twitter появилась очередная фотография на тему оптической иллюзии, которая быстро разделила пользователей на два противоборствующих лагеря. Вот уже несколько дней многие пытаются выяснить, какого же действительно цвета показанные на снимке кроссовки.
Оптическая иллюзия с кроссовками разделила пользователей Twitter на два лагеря

Фото кроссовок, которые вызвали столько споров, было опубликовано пользователем MasterSalah. Подпись автора под снимком гласит, что сам он видит на фото белую обувь, однако его знакомые утверждают, что она черного цвета. Поэтому автор попросил пользователей поделиться своими впечатлениями. Изображение оказалось настолько неоднозначным, что пользователи сразу же устроили под этой публикацией ожесточенные дебаты. Одни пишут, что на фото представлены белые кроссовки, другие же утверждают, что обувь, наоборот, черная с белым рисунком.

В комментариях один из пользователей объяснил подобный эффект тем, что снимок сделан в темноте с использованием вспышки, отметив, что на самом деле кроссовки белого цвета. Еще один из комментаторов отметил, что на восприятие цвета людьми может повлиять яркость экрана, в зависимости от интенсивности которой кроссовки могут казаться, как белыми, так и черными, сообщается в материале издания "Слово и дело".

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:48

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