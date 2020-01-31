Марина Зудина призналась, что чувствовала себя неловко на съемочной площадке «Содержанок» в окружении молодежи





54-летняя Марина Зудина совершенно не выглядит на свой возраст. Поэтому совершенно не удивительно, что именно ее Константин Богомолов выбрал для своего режиссерского дебюта. Ее героине 45 лет, и ей предстояло «крутить роман» с актером, который по возрасту годится ей в сыновья. Первое время артистка ощущала стеснение и неловкость, но после преодолела внутренние проблемы и вжилась в роль. В фильме Зудиной не пришлось сниматься в компрометирующих сценах. Она высоко оценила талант своего партнера по площадке Сергея Бурунова.В реальной же жизни после смерти супруга Олега Табакова Марина Зудина не задумывается о том, чтобы снова впустить в свою жизнь романтику. Она хранит самые светлые воспоминания о времени, проведенном в компании мужа и детей.