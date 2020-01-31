Актриса Мария Шукшина крестила своего внука Марка
Известная киноактриса Мария Шукшина поделилась со своими поклонниками новостью о крещении внука Марка. Счастливая бабушка запечатлела церковное таинство и опубликовала запись в своем микроблоге Instagram.
Звезда прокомментировала, что теперь у ее внука есть ангел Хранитель и никакой враг ему не страшен. Более 500 подписчиков оставили свои теплые слова под записью Марии Шукшиной. «Ну, слава Богу! Теперь хоть всё по-человечески будет, дай Бог», - написала одна их поклонниц.
Как известно, заслуженная артистка России лишь недавно сблизилась с маленьким Марком. Отец мальчика Макар Касаткин продолжительное время находится в конфликте с матерью своего сына Фрейей Зильберт. По словам Марии Шукшиной в программе «Прямой эфир», она давно хотела забрать внука к себе, пока его родители заняты разрешением своих разногласий. В январе 2020 года мальчик переехал к ней.
Звезда прокомментировала, что теперь у ее внука есть ангел Хранитель и никакой враг ему не страшен. Более 500 подписчиков оставили свои теплые слова под записью Марии Шукшиной. «Ну, слава Богу! Теперь хоть всё по-человечески будет, дай Бог», - написала одна их поклонниц.
Как известно, заслуженная артистка России лишь недавно сблизилась с маленьким Марком. Отец мальчика Макар Касаткин продолжительное время находится в конфликте с матерью своего сына Фрейей Зильберт. По словам Марии Шукшиной в программе «Прямой эфир», она давно хотела забрать внука к себе, пока его родители заняты разрешением своих разногласий. В январе 2020 года мальчик переехал к ней.