Актриса Мария Шукшина крестила своего внука Марка

Звезда прокомментировала, что теперь у ее внука есть ангел Хранитель и никакой враг ему не страшен. Более 500 подписчиков оставили свои теплые слова под записью Марии Шукшиной., - написала одна их поклонниц.Как известно, заслуженная артистка России лишь недавно сблизилась с маленьким Марком. Отец мальчика Макар Касаткин продолжительное время находится в конфликте с матерью своего сына Фрейей Зильберт. По словам Марии Шукшиной в программе «Прямой эфир», она давно хотела забрать внука к себе, пока его родители заняты разрешением своих разногласий. В январе 2020 года мальчик переехал к ней.