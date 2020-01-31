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Медики рассказали о 7 естественных средствах для поднятия артериального давления

Медики составили список из 7 естественных средств для поднятия артериального давления. Среди них выделили воду, соль, корень солодки (лакрица), лавровый лист, дробное питание, контрастный душ и массаж рефлексогенных зон кистей.


Эксперты рекомендуют перед применением народных средств проконсультироваться со специалистом. При исключении серьезных заболеваний неприятные ощущения могут побороть естественные способы. Например, для усиления кровообращения и наполнения кровеносных сосудов кровью, стоит ежедневно принимать достаточное количество воды. При резком снижении давления и ухудшении самочувствия хорошо помогает соль. Необходимо положить пару крупинок под язык и растворить, не запивая водой. Лавровый лист положительно влияет на общее состояние организма. Во время ощущения слабости или головокружения его разламывают на несколько частей и помещают под язык.

Корень солодки (лакрица) является отличным средством для поднятия кровяного давления. Врачи советуют 2 столовые ложки этих корней залить стаканом кипятка и настоять 5 минут. Такой настой необходимо употреблять несколько раз в день. Врачи рекомендуют распределять рацион так, чтобы выходило 5-6 приёмов пищи в день. Для стимуляции кровообращение и тренировки сосудов следует принимать контрастный душ. Для улучшения самочувствия применяют массаж рефлексогенных зон кистей. Большой палец левой руки размещается на внутренней поверхности правой руки. Левый указательный палец разминает с внешней стороны кисти каждую из трёх «борозд» между пястными костями, продвигаясь снизу вверх по направлению к пальцам. По окончанию массажа необходимо растереть кисть и повторить процедуру на другой руке.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:16

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