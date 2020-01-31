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Новый Land Rover Defender показали на качественных рендерах

Первые слухи о скором выходе в свет новой версии легендарного внедорожника Land Rover Defender появились еще в конце минувшего года. Тогда же сообщалось, что автомобиль может дебютировать уже в 2021 году. А совсем недавно в Сети появились качественные рендеры, которые позволяют ознакомиться с будущей внешностью автолмобиля.
Новый Land Rover Defender показали на качественных рендерах

Независимый дизайнер Деяно Христов опубликовал в сети рендеры внешнего вида будущего британского компактного внедорожника. Примечательно, что на изображениях художника новинка выглядит весьма лаконично. Автомобиль, по мнению авторы, получит угловатый квадратный кузов, фары с весьма футуристическим видом, а также фирменную для Land Rover радиаторную решетку. Не менее гармонично выглядит и корма будущего внедорожника.

К слову, пока о будущем Land Rover Defender никаких достоверных данных нет. Не известно даже, сохранит ли автомобиль свое прежнее название. Эксперты лишь отмечают, что производитель может оснастить эту модель 4-цилиндровыми двигателями или 3-цилиндровыми гибридными установками. Официальный дебют и старт продаж Land Rover Defender будущего поколения должны состояться уже в следующем году.

Примечателен и тот факт, что новинка может стать одной из самых доступных моделей марки. По некоторым данным, ее стартовый ценник составит порядка 33 тысяч долларов США.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:00

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