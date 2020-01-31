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«Ты в сердце навседа»: Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в день ее рождения

Известный российский певец Александр Панайотов близко дружил с Юлией Началовой, которая скоропостижно скончалась весной минувшего года. В день рождения артистки музыкант почтил ее память, опубликовав специальный пост на своей страничке в Instagram.
«Ты в сердце навседа»: Александр Панайотов почтил память Юлии Началовой в день ее рождения

В эту пятницу, 31 января, певица Юлия Началова отметила бы свое 39-летие. Александр Панайотов, которого с исполнительницей связывали дружеские отношения, опубликовал в связи с этим архивное совместной фото с певицей. «Ты в сердце навсегда», - гласит его подпись под этой публикацией. Примечателен и тот факт, что Панайотов поддерживает инициативу поклонников Началовой, которые хотят, чтобы ей посмертно присвоили звание заслуженной артистки, о чем он напомнил в том же посте.

Стоит отметить, что немногим ранее бывший пиар-директор Началовой Анна Исаева также высказалась по поводу этой инициативы, полностью ее поддержав. Однако, как выразилась она, в России пока еще не было прецедентов посмертного вручения такого звания.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:42

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