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Названа новая причина разводов среди молодых россиян

Молодые российские семьи в последнее время стали распадаться из-за недостаточно серьезного отношения к браку. С таким заявлением выступила специалист РЭУ им. Плеханова Елена Егорова, чьи слова приводит агентство РИА Новости.
Названа новая причина разводов среди молодых россиян

По словам эксперта, отсутствие серьезных обязательств, а также инфантильность стали новыми распространенными причинами расторжения браков в молодых семьях. А вот в списке сохранившихся с прежних времен поводов для разрыва семейных отношений специалист называет материальное положение, а также завышенные ожидания от мужчин по поводу карьерного роста. Кроме всего прочего, заметное влияние на успешность брака и сохранение семьи оказывает жилищный вопрос.

По утверждению Егоровой, для многих российских пар очень характерным является также нежелание договариваться, находить точки соприкосновения и идти на компромиссы в отношениях, кроме того, все еще распространенным явлением остается вмешательство близких родственников в личную жизнь молодых.

Примечательно, что в 2019 году в России органами ЗАГС было зафиксировано 472 000 разводов. При этом, как отмечают аналитики Росстата, количество разводов в сравнении с 2018 годом сократилось на 12,7%.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:18

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