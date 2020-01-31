Джастин Тимберлейк отмечает 39-летие





Джастин Тимберлейк дебютировал в качестве певца, а позже принял участие в съёмках нескольких фильмов. На данный момент обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» записывает сольные песни, а также пытается сосредоточиться на киносъёмках.День рождения автор песен и композитор планирует отпраздновать в кругу самых родных и близких: семьи и друзей. Стоит отметить, что последние несколько месяцев поклонники Тимберлейка больше обращают внимание на его личную жизнь, так как продюсер едва не развёлся со своей супругой Джессикой Бил.В конце ноября он пребывал на съемках новой кинокартины и после сложного съёмочного дня направился с коллегами в бар, где немного выпил. Фотографы застали Тимберлейка в компании молодой актрисы Алиши Уэйнрайт, державшей певца за руку. Через некоторое время после инцидента актёр извинился перед своей супругой Джессикой Бил, которая смогла простить супруга и приняла решение вновь наладить с ним отношения. По словам инсайдеров, пара решила посетить семейного психолога.