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Джастин Тимберлейк отмечает 39-летие

Джастин Тимберлейк 31 января празднует свой день рождения. Известному американскому актёру и певцу исполняется 39 лет.
Джастин Тимберлейк отмечает 39-летие

Джастин Тимберлейк дебютировал в качестве певца, а позже принял участие в съёмках нескольких фильмов. На данный момент обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми» записывает сольные песни, а также пытается сосредоточиться на киносъёмках.
День рождения автор песен и композитор планирует отпраздновать в кругу самых родных и близких: семьи и друзей. Стоит отметить, что последние несколько месяцев поклонники Тимберлейка больше обращают внимание на его личную жизнь, так как продюсер едва не развёлся со своей супругой Джессикой Бил.

В конце ноября он пребывал на съемках новой кинокартины и после сложного съёмочного дня направился с коллегами в бар, где немного выпил. Фотографы застали Тимберлейка в компании молодой актрисы Алиши Уэйнрайт, державшей певца за руку. Через некоторое время после инцидента актёр извинился перед своей супругой Джессикой Бил, которая смогла простить супруга и приняла решение вновь наладить с ним отношения. По словам инсайдеров, пара решила посетить семейного психолога.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:10

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