Ученые создали меняющую цвет повязку для обнаружения бактериальных инфекций





Система работает аналогично действиям светофора: зеленый цвет означает отсутствие бактерий или низкую их концентрацию, желтый цвет сигнализирует о лекарственно-чувствительных (DS) бактериях, реагирующих на стандартные антибиотики и запускающие высвобождение лекарств, а красный цвет говорит о наличии лекарственно-устойчивых (DR) бактерий, которым нужна дополнительная помощь для уничтожения. Более того, насыщенность цвета говорит о высокой или средней концентрации бактерий.Исследователи проводили опыты на грызунах, в результате которых выяснилось, что новый метод успешно лечил DS и Dr E. coli инфекции. Если обнаруживалась лекарственная устойчивость, то интенсивный луч света использовался для активации впуска сильно реактивного вида кислорода для того, чтобы ослабить бактерии, делая их более чувствительными к антибиотику в материале. Они высвобождаются сразу же после обнаружения инфекции, а поскольку устойчивость к антибиотикам находится под контролем, это означает, что дополнительные методы лечения могут быть применены до того момента, когда бактерии смогут мутировать и защищать себя дальше.Что касается недостатков использования такой повязки, что ученые называют ограниченное количество времени для определения сопротивления сенсоров, требование к профессиональному персоналу и дорогостоящие приборы. Кроме того, злоупотребление антибиотиками вызывает ускоренный процесс бактериальной резистентности.Тем не менее, разработчики повязки уверены, что она имеет большой потенциал для использования, так как человек в режиме реального времени может видеть наличие инфекции, а также получать быструю помощь в борьбе с ней.