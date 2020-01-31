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Ученые создали меняющую цвет повязку для обнаружения бактериальных…
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Ученые создали меняющую цвет повязку для обнаружения бактериальных инфекций

Ученые из Китайской академии наук разработали новый тип умной повязки, которая может сигнализировать о типе бактериальной инфекции. Она работает подобно светофору, а при необходимости использует правильный вид лекарств прямо на месте раны.

Система работает аналогично действиям светофора: зеленый цвет означает отсутствие бактерий или низкую их концентрацию, желтый цвет сигнализирует о лекарственно-чувствительных (DS) бактериях, реагирующих на стандартные антибиотики и запускающие высвобождение лекарств, а красный цвет говорит о наличии лекарственно-устойчивых (DR) бактерий, которым нужна дополнительная помощь для уничтожения. Более того, насыщенность цвета говорит о высокой или средней концентрации бактерий.

Исследователи проводили опыты на грызунах, в результате которых выяснилось, что новый метод успешно лечил DS и Dr E. coli инфекции. Если обнаруживалась лекарственная устойчивость, то интенсивный луч света использовался для активации впуска сильно реактивного вида кислорода для того, чтобы ослабить бактерии, делая их более чувствительными к антибиотику в материале. Они высвобождаются сразу же после обнаружения инфекции, а поскольку устойчивость к антибиотикам находится под контролем, это означает, что дополнительные методы лечения могут быть применены до того момента, когда бактерии смогут мутировать и защищать себя дальше.
Ученые создали меняющую цвет повязку для обнаружения бактериальных инфекций

Что касается недостатков использования такой повязки, что ученые называют ограниченное количество времени для определения сопротивления сенсоров, требование к профессиональному персоналу и дорогостоящие приборы. Кроме того, злоупотребление антибиотиками вызывает ускоренный процесс бактериальной резистентности.

Тем не менее, разработчики повязки уверены, что она имеет большой потенциал для использования, так как человек в режиме реального времени может видеть наличие инфекции, а также получать быструю помощь в борьбе с ней.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:52

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