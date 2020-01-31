«Может, ей приснилось?»: Евгений Плющенко высказался о «романе» с Мариной Девятовой
Еще совсем недавно известному российскому фигуристу Евгению Плющенко приписывали роман с молодой петербурженкой, а уже сейчас вовсю обсуждают якобы его романтическую связь с финалисткой популярного шоу «Народный артист» Мариной Девятовой. Спортсмен даже решил лично прокомментировать слухи.
Примечательно, что слухи о романе Плющенко и Девятовой возникли не сами по себе. Певица в одном из своих интервью сама рассказала о романе с прославленным спортсменом, который, к слову, уже более 10 лет счастлив в браке с продюсером Яной Рудковской. Впрочем, как утверждает сам фигурист, все недавние заявления артистки не имеют под собой никаких оснований. «Я с этой женщиной не знаком. Может, ей приснилось все это? Не исключено, что мы могли где-то пересекаться. Но в жизни настолько активный поток людей, что ее просто не заметил. Ей, наверное, привиделось. Но зачем выдавать желаемое за реальность. Тем более, что как раз в то время у нас завязались отношения с Яной», - приводит слова Плющенко портал «Телепрограмма».
Сама Девятова после этих комментариев спортсмена еще не делала никаких заявлений. Примечательно, что артистка на данный момент замужем и растит дочь, вот только свои отношения с нынешним мужем идеальными не считает, о чем неоднократно высказывалась в беседах с журналистами.
Примечательно, что слухи о романе Плющенко и Девятовой возникли не сами по себе. Певица в одном из своих интервью сама рассказала о романе с прославленным спортсменом, который, к слову, уже более 10 лет счастлив в браке с продюсером Яной Рудковской. Впрочем, как утверждает сам фигурист, все недавние заявления артистки не имеют под собой никаких оснований. «Я с этой женщиной не знаком. Может, ей приснилось все это? Не исключено, что мы могли где-то пересекаться. Но в жизни настолько активный поток людей, что ее просто не заметил. Ей, наверное, привиделось. Но зачем выдавать желаемое за реальность. Тем более, что как раз в то время у нас завязались отношения с Яной», - приводит слова Плющенко портал «Телепрограмма».
Сама Девятова после этих комментариев спортсмена еще не делала никаких заявлений. Примечательно, что артистка на данный момент замужем и растит дочь, вот только свои отношения с нынешним мужем идеальными не считает, о чем неоднократно высказывалась в беседах с журналистами.