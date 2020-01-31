Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем





Так, по данным известного сетевого инсайдера Tidux, разработчики видеоигр уже получили релизные версии так называемого «developers kit» PlayStation 5 и оказалось, что новинка во всем превосходит консоль Xbox Series X от корпорации Microsoft. Впрочем, преимущества у новинки зафиксированы не по всем показателям. Так сообщается, что у обеих консолей будут одинаковые CPU, однако Xbox Series X оснащается более мощным графическим процессором, преимущество которого перед конкурентом от Sony составляет более 1 Тфлопс. В то же самое время, общие показатели производительности PlayStation 5 будут выше.Во многом, утверждает источник, такое превосходство PlayStation 5 обеспечено большим объемом оперативной памяти, которая, к тому же, работает на боле высоких частотах. Кроме всего прочего, встроенный в консоль от Sony SSD диск будет значительно более вместительным и быстрым, нежели твердотельный накопитель, которым комплектуется конкурентная консоль.