«Харламов передо мной прыгал»: Алексей Панин вспомнил, как его зазывали в Comedy Club





По словам Панина, скандальные интимные видео с его участием в большинстве своем являются правдой. Вот только одно из самых нашумевший видео с собакой артист называет подделкой и сетует, что его имя теперь ассоциируют с зоофилией. Однако самую большую обиду актер затаил на комика Гарика Харламова из-за шуток последнего в своей адрес. При этом, отмечает Алексей Панин, ранее юморист относился к нему совсем иначе.«Когда я был востребован, не было никаких скандалов, меня в Comedy Club приглашали. Помню, как передо мной прыгал Гарик Харламов. Я бы на его месте просто не позволял бы себе таких оскорбительных высказываний о человеке. Никто из нормальных артистов об этом не шутил, не стали даже давать публичных комментариев. Но когда это сделал Гарик, мне было очень неприятно», - рассказал артист в рамках YouTube-шоу Давида Манукяна.