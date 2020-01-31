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«Харламов передо мной прыгал»: Алексей Панин вспомнил, как его зазывали в Comedy Club

Известный российский актер Алексей Панин в последнее время все чаще попадает в самые разнообразные скандалы, вызванные его неоднозначным поведением. Между тем, как вспоминает артист, бывали времена, когда его активно приглашали в популярное шоу Comedy Club, а Гарик Харламов, с которым у него недавно случился заочный конфликт, лично упрашивал прийти на шоу.
«Харламов передо мной прыгал»: Алексей Панин вспомнил, как его зазывали в Comedy Club

По словам Панина, скандальные интимные видео с его участием в большинстве своем являются правдой. Вот только одно из самых нашумевший видео с собакой артист называет подделкой и сетует, что его имя теперь ассоциируют с зоофилией. Однако самую большую обиду актер затаил на комика Гарика Харламова из-за шуток последнего в своей адрес. При этом, отмечает Алексей Панин, ранее юморист относился к нему совсем иначе.

«Когда я был востребован, не было никаких скандалов, меня в Comedy Club приглашали. Помню, как передо мной прыгал Гарик Харламов. Я бы на его месте просто не позволял бы себе таких оскорбительных высказываний о человеке. Никто из нормальных артистов об этом не шутил, не стали даже давать публичных комментариев. Но когда это сделал Гарик, мне было очень неприятно», - рассказал артист в рамках YouTube-шоу Давида Манукяна.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:27

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