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Голая звезда «Дом-2» Кристина Хамраева залезла на Федора Стрелкова ночью

Участница скандального телевизионного проекта «Дом-2» Кристина Хамраева повела себя весьма легкомысленно. Она залезла в кровать к Федору Стрелкову и начала с ним страстно целоваться, не остановил девушку и тот факт, что в этот момент в одном бунгало с ней находился Александр Ботнарь и Екатерина Скалон.

Голая звезда «Дом-2» Кристина Хамраева залезла на Федора Стрелкова ночью

Всем вокруг казалось, что у Кристины Хамраевой вполне могут сложиться отношения с Никитой Барышевым, ведь молодой человек размещал в Сети совместные фотографии и говорил о том, что девушка ему очень симпатична. Однако в итоге Кристина Хамраева в неглиже залезла прямо в постель к Федору Стрелкову, после чего многие стали говорить о ее легкодоступности.

Не помешало Кристине и то, что в комнате Федор был не один, а рядом находились коллеги по телестройке. Также не задумалась Хамраева и о том, что Стрелков начал ухаживать за Валентиной Арсеновой.

Изначально Хамраева просто залезла к Стрелкову под одеяло, но после она села на него, как наездница.


Примечательно, что Федор Стрелков не стал прогонять Кристину Хамраеву и охотно отвечал на ее поцелуи, возможно, он бы хотел довести все происходящее до интимной близости.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 22:28

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