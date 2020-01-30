Голая звезда «Дом-2» Кристина Хамраева залезла на Федора Стрелкова ночью





Всем вокруг казалось, что у Кристины Хамраевой вполне могут сложиться отношения с Никитой Барышевым, ведь молодой человек размещал в Сети совместные фотографии и говорил о том, что девушка ему очень симпатична. Однако в итоге Кристина Хамраева в неглиже залезла прямо в постель к Федору Стрелкову, после чего многие стали говорить о ее легкодоступности.Не помешало Кристине и то, что в комнате Федор был не один, а рядом находились коллеги по телестройке. Также не задумалась Хамраева и о том, что Стрелков начал ухаживать за Валентиной Арсеновой.Изначально Хамраева просто залезла к Стрелкову под одеяло, но после она села на него, как наездница.Примечательно, что Федор Стрелков не стал прогонять Кристину Хамраеву и охотно отвечал на ее поцелуи, возможно, он бы хотел довести все происходящее до интимной близости.