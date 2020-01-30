Зарплата и штрафы: Раскрыта подноготная проекта «Дом-2»





Однако в первые три месяца пребывания на проекте «Дом-2» зарплату не платят. За это врем нужно прижиться на проекте, а продюсеры пытаются понять, насколько участник интересен зрителю. Помимо этого, продюсеры телестройки могут использовать узнаваемость героев для рекламы и часть вырученных денег брать себе.Но за возможностью на первый взгляд хорошо зарабатывать и обрести популярность кроется целый ряд правил, которые придется беспрекословно соблюдать. Так, участникам нельзя употреблять нецензурную речь, говорить о политике, а также называть марки алкоголя. Если эти правила нарушать, то продюсеры грозят штрафами вплоть до исключения с проекта.Тем не менее, если участник телестройки очень популярен, то подобные нарушения вряд ли станут поводом, чтобы его выгнать.