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Зарплата и штрафы: Раскрыта подноготная проекта «Дом-2»

Раскрыта информация о том, сколько получают участники проекта «Дом-2». Выяснилось, что их гонорары варьируются от 50 до 250 тысяч рублей. Особенно хороши условия для приезжих, которых на проекте большинство, ведь ко всему их там еще и кормят за счет шоу.

Зарплата и штрафы: Раскрыта подноготная проекта «Дом-2»

Однако в первые три месяца пребывания на проекте «Дом-2» зарплату не платят. За это врем нужно прижиться на проекте, а продюсеры пытаются понять, насколько участник интересен зрителю. Помимо этого, продюсеры телестройки могут использовать узнаваемость героев для рекламы и часть вырученных денег брать себе.

Но за возможностью на первый взгляд хорошо зарабатывать и обрести популярность кроется целый ряд правил, которые придется беспрекословно соблюдать. Так, участникам нельзя употреблять нецензурную речь, говорить о политике, а также называть марки алкоголя. Если эти правила нарушать, то продюсеры грозят штрафами вплоть до исключения с проекта.


Тем не менее, если участник телестройки очень популярен, то подобные нарушения вряд ли станут поводом, чтобы его выгнать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:22

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