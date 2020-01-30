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Филипп Киркоров устроил прогулку по Майами с детьми

Филипп Киркоров вышел на прогулку в Майами вместе с детьми. Певец показал совместные с Аллой-Викторией и Мартином кадры в Stories на своей странице в Instagram.

Уже несколько дней Филипп Киркоров отдыхает в Майами, где выступал на вечеринке в честь дня рождения шестилетней Анастасии Радзинской, продвинутого блогера. В США поп-король отправился вместе со своими детьми, с которыми недавно прогулялся по Ocean Drive. В Stories артист опубликовал теплые семейные кадры, на которых запечатлены его танцы с наследниками под веселую музыку. Семья совершила поход по магазинам, где Киркоров внимательно рассматривал пиджак, а в итоге ушел с ворохом покупок.
Филипп Киркоров устроил прогулку по Майами с детьми

Как известно, дочь Филиппа Киркорова родилась в 2012 году, а сын – в 2011. Артист уже выступал с детьми на большой сцене, а также он часто показывает кадры из их жизни в своем микроблоге.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:37

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