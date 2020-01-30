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Инженеры Samsung изобрели смартфон в форме печенья

Компания Samsung запатентовала новый необычный смартфон, имеющий форму печенья. Инженеры южнокорейского бренда изобрели девайс с необычным дизайном, который может иметь необычный функционал.
Инженеры Samsung изобрели смартфон в форме печенья

По имеющимся данным, устройство получило патент в Ведомстве по патентам и товарным знакам США и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Судя по представленным эскизам, это не привычный прямоугольный гаджет, я нечто схожее на портативную консоль PlayStation Portable от Sony. У неё аналогичные сильно скруглённые края, а сам экран фактически состоит из трёх частей - это центральная классическая панель и две небольшие области в форме месяца. На них, судя по всему, будет отображаться различная информация, например, иконки запущенных приложений и оповещения о сообщениях. Их набор пользователи смогут настраивать по собственному усмотрению, и это сделает управление устройством более комфортным. В остальном же "умный" телефон не выделяется конструктивными особенностями, а его основные параметры соответствуют тем. к которым привыкло большинство людей.

Несмотря на существование документации, пока неизвестно, появится ли новинка на рынке. Нередко случается, что подобные патенты так и остаются существовать только на бумаге в качестве экспериментального проекта.

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Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:15

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