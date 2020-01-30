Седокова вспомнила о неудачах в любви и рассказала о счастливых отношениях с Янисом Тимма

Знаменитость сообщила, что крайне важно держаться за людей, с которыми действительно приятно находиться рядом, не отпускать их. Анна Седокова считает очень большим достижением найти спутника, рядом с которым не потребуется менять себя. Сообщение певица завершила хештегом «я всегда рядом», что стало своеобразным обещанием в любых ситуациях поддерживать возлюбленного.Публикация была размещена на странице фотоблога Седоковой 30 января. Вместе с Янисом Тимма она сделала общий снимок. При этом Анна Седокова показалась перед объективом без макияжа. Спортсмен готовится к очередной игре, поэтому признание певицы в глубокой симпатии должно поддержать его в преддверии баскетбольного матча. При этом Седокова коснулась и негативных ситуаций в отношениях, отметив пережитые в прошлом разочарования., — отметила Седокова.