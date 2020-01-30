АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Седокова вспомнила о неудачах в любви и рассказала о счастливых отношениях с Янисом Тимма

Анна Седокова в новой публикации для персональной страницы Instagram вспомнила о пережитых неудачах в любви. Певица с радостью призналась, что новые отношения с Янисом Тимма оказались для неё очень счастливыми.

Знаменитость сообщила, что крайне важно держаться за людей, с которыми действительно приятно находиться рядом, не отпускать их. Анна Седокова считает очень большим достижением найти спутника, рядом с которым не потребуется менять себя. Сообщение певица завершила хештегом «я всегда рядом», что стало своеобразным обещанием в любых ситуациях поддерживать возлюбленного.

Публикация была размещена на странице фотоблога Седоковой 30 января. Вместе с Янисом Тимма она сделала общий снимок. При этом Анна Седокова показалась перед объективом без макияжа. Спортсмен готовится к очередной игре, поэтому признание певицы в глубокой симпатии должно поддержать его в преддверии баскетбольного матча. При этом Седокова коснулась и негативных ситуаций в отношениях, отметив пережитые в прошлом разочарования.

«Жизнь ежедневно даёт нам понять, что имеет собственные планы относительно происходящего вокруг. Я уже большая и довольно давно осознала житейские истины. Когда есть нечто, что не нравится, требуется сразу говорить об этом, а не ожидать подходящего случая. В случаях, когда отношения делают плохо, требуется уходить вместо попыток терпеть», — отметила Седокова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Куликова не афиширует свою личную жизнь из-за опыта прошлых…
В ТРЦ «Европейский» Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в России кинотеатр с технологией…
Филипп Киркоров устроил прогулку по Майами с…
Эксперты заявили, что дети к семи годам получают собственный…
Зарплата и штрафы: Раскрыта подноготная проекта…
Инженеры Samsung изобрели смартфон в форме…
Седокова вспомнила о неудачах в любви и рассказала о счастливых отношениях с Янисом…
В Сети показали капот внедорожника “Русский Прадо” от УАЗ нового…
На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный…
Смартфон со стилусом от Motorola получит наименование Moto G8…
Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной…
Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны…
Эксперты назвали 6 самых бесполезных опций в…
34-летняя певица Сиара в третий раз станет…
Учёные: Ферментированные соевые продукты в рационе способствуют снижению вероятности преждевременной…
Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там…
Оксана Воеводина приучает семимесячного сына от Мухаммада V к…
В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного…
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал ее послание сыновьям Уильяму и…
Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат…
“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над…
Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019…
Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту…
Мария Куликова рассказала, что её сын мучился от проблем с носом до…
В трехмерном формате реконструирован череп прародителя…
Вдова Караченцова встретилась с "тайной любовницей"…
Ученые: Кишечные бактерии влияют на темперамент…
«Мои самые волшебные хроники»: Татьяна Терешина опубликовала видео, с кормлением сына…
Просмотреть все новости