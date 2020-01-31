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Криштиану Роналду первым набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков на своей странице в Instagram. По рейтингу он обогнал известную певицу Ариану Гранде.
Криштиану Роналду первым набрал 200 млн подписчиков в Instagram

Всемирно известный форвард команды «Ювентус» Криштиану Роналду обрел ещё одно достижение, он стал первым, кто сумел собрать 200 миллионов пользователей, подписавшихся на его страницу в социальной сети. Также одним из популярных футболистов в Instagram считается Месси, собравший 141 млн подписчиков.

На втором месте в списке известных звезд стоит исполнительница Ариана Гранде, которая привлекла аудиторию из 173 миллионов людей. Третьим стал знаменитый актёр Дуэйн Джонс - 170 млн.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 05:37

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