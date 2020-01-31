Криштиану Роналду первым набрал 200 млн подписчиков в Instagram
Криштиану Роналду набрал 200 миллионов подписчиков на своей странице в Instagram. По рейтингу он обогнал известную певицу Ариану Гранде.
Всемирно известный форвард команды «Ювентус» Криштиану Роналду обрел ещё одно достижение, он стал первым, кто сумел собрать 200 миллионов пользователей, подписавшихся на его страницу в социальной сети. Также одним из популярных футболистов в Instagram считается Месси, собравший 141 млн подписчиков.
На втором месте в списке известных звезд стоит исполнительница Ариана Гранде, которая привлекла аудиторию из 173 миллионов людей. Третьим стал знаменитый актёр Дуэйн Джонс - 170 млн.
Всемирно известный форвард команды «Ювентус» Криштиану Роналду обрел ещё одно достижение, он стал первым, кто сумел собрать 200 миллионов пользователей, подписавшихся на его страницу в социальной сети. Также одним из популярных футболистов в Instagram считается Месси, собравший 141 млн подписчиков.
На втором месте в списке известных звезд стоит исполнительница Ариана Гранде, которая привлекла аудиторию из 173 миллионов людей. Третьим стал знаменитый актёр Дуэйн Джонс - 170 млн.