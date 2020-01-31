Версия Company of Heroes для iPad выйдет только в середине февраля





Известно, что версия программы для планшетов от компании Apple должна была увидеть мир еще осенью минувшего, года. Однако в силу объективных причин релиз игры задержался. Сейчас стало известно, что уже 13 февраля фанаты сражений армии США против сил «Вермахта» смогут проверить все плюсы и минусы обновления стратегии. 30 января на официальном канале компании Feral Interactive в YouTube появился соответствующий ролик, рассказывающий о грядущей премьере новинки.Стоит отметить, что с момента выпуска в 2006 году военная стратегия завоевала огромную популярность и неизменно ожидается игроманами всего мира. Относительно инноваций в Company of Heroes, то, судя по заявлениям разработчиков, в программе появится новая схема управления игрой, а также измененный, оптимизированный интерфейс. Такие нововведения дадут возможность быстрее и комфортнее предпринимать те или иные шаги, решения и военные маневры в игре.Уже сейчас любой желающий может предзаказать обновленную игру, стоимость которой составляет в магазине App Store всего 1090 рублей. При этом есть и некоторые ограничения, так, сыграть в новую модификацию «Команды героев» станет возможным только на планшетах iPad mini пятой генерации, третьем поколении iPad Air, 5,6,7 генерации iPad, а также на iPad Pro 1,2 и 3 поколения.