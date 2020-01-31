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Джоди Фостер станет режиссером фильма о похищении «Моны Лизы»

Джоди Фостер станет режиссером фильма, который будет посвящен похищению из Лувра картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Съемки киноленты будет оплачивать Los Angeles Media Fund.
Джоди Фостер станет режиссером фильма о похищении «Моны Лизы»

Сценарий будущего фильма будет написан по мотивам книги Сеймура Рейта «День, когда они украли «Мону Лизу». Известное преступление 21 августа 1911 года совершил сотрудник музея Винченцо Перуджа. Однако истинные мотивы кражи картины до этого времени остаются неясными. Многих художников, в частности Пабло Пикассо, подозревали в этом злоумышленном деянии. В то время власти Франции приложили огромные усилия для поимки преступника, в том числе закрыли границы, однако не смогли найти картину. Через два года вор в Италии ответил на объявление в газете, и таким образом правоохранители смогли его поймать и вернуть «Мону Лизу». Розыски картины вызвали огромную огласку в прессе, после чего работы Леонардо да Винчи, которые до кражи были известны только специалистам в области живописи, стали популярны. История с кражей сделала картину известным и дорогим произведением искусства.

Джоди Фостер в данное время пока не огласила точное название и сроки работы над фильмом.

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Культура / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 06:38

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