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Ученые из Китая объяснили человеческую глупость

Представляющие Университет науки и технологии Китая ученые объяснили человеческую глупость. Ответ опирается на процессы, описанные квантовой физикой.

Многие задаются вопросом, почему человек, будучи развитым, делает много глупостей и принимает неверные решения, даже когда знает о последствиях. Ученые считают, что всему виной неопределенность, которая движет теориями квантовой механики. Физики объяснили этот процесс на примере QRL, а именно методике, которая используется при обучении ИИ. Классическая программа подразумевает вознаграждение и наказание за пройденные задания в зависимости от верности решения. Глупые поступки принимаются, когда человек думает о вероятной награде, а не о наказании. В таком случае он надеется на невозможность предсказать исход событий и эта неопределенность существует также в квантовой вселенной.

Ученые уверены, что квантовая механика является единственным методом познания человеческого сознания.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:36

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