Ученые из Китая объяснили человеческую глупость





Многие задаются вопросом, почему человек, будучи развитым, делает много глупостей и принимает неверные решения, даже когда знает о последствиях. Ученые считают, что всему виной неопределенность, которая движет теориями квантовой механики. Физики объяснили этот процесс на примере QRL, а именно методике, которая используется при обучении ИИ. Классическая программа подразумевает вознаграждение и наказание за пройденные задания в зависимости от верности решения. Глупые поступки принимаются, когда человек думает о вероятной награде, а не о наказании. В таком случае он надеется на невозможность предсказать исход событий и эта неопределенность существует также в квантовой вселенной.Ученые уверены, что квантовая механика является единственным методом познания человеческого сознания.