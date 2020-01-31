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Созданы вакуумные присоски для движения по стенам

В Китае создали вакуумные присоски, которые позволяют перемещаться по стенам. Физики из Университета Чжэцзян представили технологию работы принципиально новых устройств, обеспечивающих герметичность вакуумной зоны благодаря формированию кольца вращающейся на высокой скорости воды.
Созданы вакуумные присоски для движения по стенам

Данная методика применяет особенности центробежной силы, приложенной к вращающейся жидкости. Последняя исполняет роль уплотнителя, перекрывающего доступ воздуха через все существующие на поверхности неровности.

«Ликвидировать отличие в уровне давления для пограничной зоны можно при соблюдении нескольких правил. Показатель на границе обязан равняться атмосферному, тогда как сама зона разреженного воздуха сохраняет вакуум», — отмечают учёные.

В центральной части нового типа присоски расположен двигатель с лопастями. Он отвечает за приведение в движение поступающей воды. Скорость достигает 90 об/с. Параллельно ведёт работу по откачке воздуха насос. Вода подаётся из особого резервуара. Исследователи отмечают, что методика имеет большое количество различных способов практической эксплуатации. Разработчики новых присосок видят наибольшие перспективы в создании передвигающегося по стенам робота. В сравнении с иными разработками данного сегмента можно показать резкий рост энергоэффективности за счет снижения затрат ограниченной мощности на создание вакуума для удержания робота на неровной поверхности.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:35

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