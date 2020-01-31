Созданы вакуумные присоски для движения по стенам





Данная методика применяет особенности центробежной силы, приложенной к вращающейся жидкости. Последняя исполняет роль уплотнителя, перекрывающего доступ воздуха через все существующие на поверхности неровности., — отмечают учёные.В центральной части нового типа присоски расположен двигатель с лопастями. Он отвечает за приведение в движение поступающей воды. Скорость достигает 90 об/с. Параллельно ведёт работу по откачке воздуха насос. Вода подаётся из особого резервуара. Исследователи отмечают, что методика имеет большое количество различных способов практической эксплуатации. Разработчики новых присосок видят наибольшие перспективы в создании передвигающегося по стенам робота. В сравнении с иными разработками данного сегмента можно показать резкий рост энергоэффективности за счет снижения затрат ограниченной мощности на создание вакуума для удержания робота на неровной поверхности.