Игра The Outer Worlds дебютирует на приставке Nintendo Switch 6 марта





The Outer Worlds имеет немалую фанатскую аудиторию, несмотря на выход не менее успешного конкурента в лице Disco Elysium. Стало известно, вскоре число игроков в ролевую игру о космических приключениях увеличится, поскольку она выйдет на ещё одной игровой платформе. Речь идёт о приставке Nintendo Switch. Проект подходит для этой консоли, поскольку не обладает требовательными техническими характеристиками, но имеет высокую реиграбельность. Геймеры выделяют из положительных черт продукта закрученный сюжет и интересные не линейные квесты. Кроме того, многим нравится юмор и колоритные персонажи.В Obsidian Entertainment уже назвали дату выхода The Outer Worlds на Nintendo Switch, но некоторых покупателей ждёт разочарование, поскольку коробочная версия не будет содержать картриджа. Купившим её, достанется только серийный код, активирующий выкаченную из Сети игру. Стоимость продукта составит 60 долларов США.