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Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там рожать»

Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков подтвердил свое возвращение в Периметр и отметил, что вместе с ним туда придет и его возлюбленная Ангелина Монах. На данный момент она находится на втором месяце беременности, а рожать будет уже в стенах реалити-шоу.
Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там рожать»

Экс-участник проекта "Дом-2" Степан Меньщиков признался, что им хорошо заплатят за участие в реалити-шоу "Дом-2. Спаси свою любовь". Раскрывать сумму гонорара он не стал, но отметил, вернется в Периметр не один. Как известно, на данный момент у шоумена есть возлюбленная Ангелина Монах. На протяжении 10 лет избранница артиста жила в Таиланде, у нее там есть собственный бизнес.

Тем не менее, Ангелина Монах уже дала свое согласие, ведь она уверена, что отправится за своим мужчиной куда угодно, хоть на край света. Степан Меньщиков, в свою очередь, уверенно отметил, что рожать они будут уже на проекте "Дом-2".

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Добавил: Joker Сегодня, 20:28

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