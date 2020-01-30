Смартфон со стилусом от Motorola получит наименование Moto G8 Stylus
Инсайдеры озвучили название очередной новинки от компании Motorola. Смартфон со стилусом получит наименование Moto G8 Stylus, но его технические характеристики не позволят навязать конкуренцию на рынке очередному девайсу от Samsung из линейки Galaxy Note.
Инсайдеры не только узнали название Moto G8 Stylus, скрывавшееся под индексом XT2043-4, но и предоставили снимки устройства. Благодаря ним специалисты сделали первые выводы о гаждете от Motorola. По их мнению, размер экрана составит 6,3-6,4 дюйма, а его рамки окажутся средними. Фронтальная камера будет врезана в дисплей и расположится в левом углу. Основная же оптика получит 4 модуля, размещённых вертикально, и вспышку. Производительность объективов достигнет 48 Мп. Основой аппарата станет процессор Snapdragon из линейки 600 , от Qualcomm. Его поддержку будет осуществлять 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а для хранения медиафайлов и установки приложений в зависимости от версии доступными окажутся 32 ГБ или 64 ГБ. В качестве операционной системы новинка получит Android 10, а мощность аккумуляторной батареи составит 4 000 мАч.
В настоящий момент других сведений о Motorola Moto G8 Stylus нет. Ожидается, что премьера смартфона состоится в феврале в рамках выставки электроники MWC 2020.
Инсайдеры не только узнали название Moto G8 Stylus, скрывавшееся под индексом XT2043-4, но и предоставили снимки устройства. Благодаря ним специалисты сделали первые выводы о гаждете от Motorola. По их мнению, размер экрана составит 6,3-6,4 дюйма, а его рамки окажутся средними. Фронтальная камера будет врезана в дисплей и расположится в левом углу. Основная же оптика получит 4 модуля, размещённых вертикально, и вспышку. Производительность объективов достигнет 48 Мп. Основой аппарата станет процессор Snapdragon из линейки 600 , от Qualcomm. Его поддержку будет осуществлять 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а для хранения медиафайлов и установки приложений в зависимости от версии доступными окажутся 32 ГБ или 64 ГБ. В качестве операционной системы новинка получит Android 10, а мощность аккумуляторной батареи составит 4 000 мАч.
В настоящий момент других сведений о Motorola Moto G8 Stylus нет. Ожидается, что премьера смартфона состоится в феврале в рамках выставки электроники MWC 2020.
Технологии / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:48