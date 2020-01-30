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Эксперты заявили, что дети к семи годам получают собственный смартфон

Эксперты уверены, что задержке развития ребенка способствует телефон. Исследования показали, что в среднем практически все дети получают смартфоны приблизительно в 7 лет. Подробную информацию предоставляет The Guardian.

Исследователи из фонда Childwise выяснили, что в общей сложности дети тратят почти 3,5 часа в день на интернет и виртуальные развлечения. По мнению исследователей, большую часть жизни ребенка занимает смартфон и социальные сети. С появлением гаджетов они теряют интерес к реальному общению со сверстниками, книжкам, играм на улице. С помощью интернета дети и подростки могут находить различную информацию, которая может быть для них полезной, но нельзя забывать о той, которая нарушает психику ребенка и может привести к расстройствам.

Очень опасно использовать всемирную сеть в таком раннем возрасте. У таких детей пропадает интерес к книгам, реальное общение переходит в виртуальное, а образ жизни становится пассивным. За последние годы выросло количество травли, ненависти и буллинга в социальных сетях, где жертвами становятся чаще всего подростки. Такое отношение к детям вызывает у них различные психологические расстройства. В таких случая родители мало чем смогут помочь своему ребенку, а забрав смартфон или запретив пользоваться интернетом, они лишь усугубят ситуацию и вызовут семейные конфликты.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 21:31

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