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Оксана Воеводина приучает семимесячного сына от Мухаммада V к спорту

Оксана Воеводина приучает семимесячного ребенка к спорту. В своем Instagram-аккаунте модель показала новое видео с сыном бывшего короля Малайзии Мухаммада V.

Как заявила Воеводина, дети-метисы развиваются гораздо быстрее обычных, а также она считает их "потрясающими" и более умными. Сын модели унаследовал от отца малазийскую кровь, от матери и бабушки – русскую, от прабабушки – китайскую, а также в нем смешаны украинские и польские гены. Бывшая жена Мухаммада V считает, что ребенок может пойти во второго родителя и начать быстро набирать вес, поэтому она старается с младенчества приобщить его к спорту. Сейчас она позволяет Леону попробовать футбол, теннис и плавание, а потом он будет усиленно заниматься тем видом, в котором проявил себя лучше всего.

На опубликованном видео запечатлено, как ребенок играет с футбольным мячом. Оксана Воеводина ласково к нему обращается и позволяет изучить новую игрушку.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24

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