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34-летняя певица Сиара в третий раз станет матерью

34-летняя Сиара на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. После этой публикации стало известно, что певица в третий раз станет матерью.
34-летняя певица Сиара в третий раз станет матерью

Сиара на опубликованном снимке показала, как взобралась на скалу с большим округлившимся животом, по которому видно значительный срок ее беременности. Свою фотографию певица подписала словами: «Номер 3». Будущим отцом ребенка является муж исполнительницы Рассел Уильямс. У супругов есть общая дочь Сиенна Принцесса, которой скоро исполнится три года. У Сиары также есть сын Фьюче-младший, которому 5 лет. Отцом сына певицы является ее бывший жених рэпер Future. О поле будущего малыша знаменитость пока не распространяется.

Подписчики Сиары в комментариях поздравили ее с этим важным событием. Российская певица Анна Седокова, которая является ее подругой, опубликовала под постом эмодзи с глазами-сердечками.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:36

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