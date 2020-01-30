34-летняя певица Сиара в третий раз станет матерью

Сиара на опубликованном снимке показала, как взобралась на скалу с большим округлившимся животом, по которому видно значительный срок ее беременности. Свою фотографию певица подписала словами: «Номер 3». Будущим отцом ребенка является муж исполнительницы Рассел Уильямс. У супругов есть общая дочь Сиенна Принцесса, которой скоро исполнится три года. У Сиары также есть сын Фьюче-младший, которому 5 лет. Отцом сына певицы является ее бывший жених рэпер Future. О поле будущего малыша знаменитость пока не распространяется.Подписчики Сиары в комментариях поздравили ее с этим важным событием. Российская певица Анна Седокова, которая является ее подругой, опубликовала под постом эмодзи с глазами-сердечками.