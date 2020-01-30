Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны свёкра

Недавно Мамаева опубликовала общий снимок с футболистом. При этом комментарий к кадру сильно удивил её подписчиков., - поинтересовалась Мамаева в подписи к фото.Впоследствии супруга футболиста разъяснила собственные слова. Она отметила, что отец Павла Мамаева забрал у спортсмена все его денежные средства на время пребывания последнего под следствием. Теперь же возвращать ничего не намерен, объясняя это опасениями в присвоении средств женой его сына., — сообщила Алана Мамаева во время общения с журналистами.Супруга футболиста отметила, что в отношениях с супругом у них всё отлично. Спортсмен за последнее время поменялся в лучшую сторону. Единственным тёмным пятном на семейных отношениях остаются отношения с его отцом. Павел и Алана Мамаевы вступили в брак в 2013-м. Пара занимается воспитанием общей дочери Алисы. Футболист помогает супруге заботиться о сыне, рождённом ею в первом браке.