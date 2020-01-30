Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны свёкра
Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны свёкра. Супруга Павла Мамаева разместила на странице собственного аккаунта в Instagram сообщение, в котором рассказала о проблемах с родственниками мужа.
Недавно Мамаева опубликовала общий снимок с футболистом. При этом комментарий к кадру сильно удивил её подписчиков.
«Что делать, когда отец мужа сильно ненавидит тебя и делает всё ради развода? А у вас, как на зло, остаются хорошие отношения», - поинтересовалась Мамаева в подписи к фото.
Впоследствии супруга футболиста разъяснила собственные слова. Она отметила, что отец Павла Мамаева забрал у спортсмена все его денежные средства на время пребывания последнего под следствием. Теперь же возвращать ничего не намерен, объясняя это опасениями в присвоении средств женой его сына.
«Пашин отец верит, что я уже очень давно строю некий хитроумный план по ограблению собственной семьи! Константин сообщил, что не собирается что-либо возвращать, пока мы с Пашей женаты. Чью сторону поддерживает муж не могу понять по сей день. Он очень длительное время сохранял нейтралитет, пробовал обходить углы. Как-то даже не разговаривал с отцом, встав на мою сторону. Теперь свёкор опять вынуждает Пашу подтвердить собственный выбор», — сообщила Алана Мамаева во время общения с журналистами.
Супруга футболиста отметила, что в отношениях с супругом у них всё отлично. Спортсмен за последнее время поменялся в лучшую сторону. Единственным тёмным пятном на семейных отношениях остаются отношения с его отцом. Павел и Алана Мамаевы вступили в брак в 2013-м. Пара занимается воспитанием общей дочери Алисы. Футболист помогает супруге заботиться о сыне, рождённом ею в первом браке.
Недавно Мамаева опубликовала общий снимок с футболистом. При этом комментарий к кадру сильно удивил её подписчиков.
«Что делать, когда отец мужа сильно ненавидит тебя и делает всё ради развода? А у вас, как на зло, остаются хорошие отношения», - поинтересовалась Мамаева в подписи к фото.
Впоследствии супруга футболиста разъяснила собственные слова. Она отметила, что отец Павла Мамаева забрал у спортсмена все его денежные средства на время пребывания последнего под следствием. Теперь же возвращать ничего не намерен, объясняя это опасениями в присвоении средств женой его сына.
«Пашин отец верит, что я уже очень давно строю некий хитроумный план по ограблению собственной семьи! Константин сообщил, что не собирается что-либо возвращать, пока мы с Пашей женаты. Чью сторону поддерживает муж не могу понять по сей день. Он очень длительное время сохранял нейтралитет, пробовал обходить углы. Как-то даже не разговаривал с отцом, встав на мою сторону. Теперь свёкор опять вынуждает Пашу подтвердить собственный выбор», — сообщила Алана Мамаева во время общения с журналистами.
Супруга футболиста отметила, что в отношениях с супругом у них всё отлично. Спортсмен за последнее время поменялся в лучшую сторону. Единственным тёмным пятном на семейных отношениях остаются отношения с его отцом. Павел и Алана Мамаевы вступили в брак в 2013-м. Пара занимается воспитанием общей дочери Алисы. Футболист помогает супруге заботиться о сыне, рождённом ею в первом браке.