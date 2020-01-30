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На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный фотоальбом

На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова подарила ему семейный фотоальбом. Стефания Маликова продемонстрировала подготовленный подарок своим подписчикам в Instagram.
На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный фотоальбом

29 января российский эстрадный певец Дмитрий Маликов отметил свое 50-летие. Подписчики микроблога Стефании Маликовой в Instagram могли наблюдать, как выглядит презент, подготовленный ею для отца.

«В моём подарке собраны самые счастливые моменты твоей жизни. Воспоминания, которые согреют душу в самый холодный зимний день», ― пишет Стефания Маликова под видео, на котором листает страницы фотоальбома, демонстрируя снимки из семейного архива. Вручить подарок Дмитрию Маликову модель собирается 31 января на торжестве в «Крокус Сити Холле», на котором будут присутствовать друзья Дмитрия Маликова и пройдет праздничный концерт.

Фолловеры Стефании Маликовой в комментариях выразили одобрение подобным презентом. «Очень ценный и трогательный подарок!», «Чудесный подарок», «Представляю, как папе было приятно!» ― пишут подписчики.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 20:54

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