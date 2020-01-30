В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного проездного
В Мурманске ребёнка высадили из маршрутного автобуса на мороз при температуре -25 градусов, мотивировав это действие выходом срока действия проездного билета. Об инциденте сообщила мать мальчика, разместив публикацию на странице одного из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».
По словам заявительницы, её сын двигался на автобусе со стороны остановки «улица Первомайская». Во время предъявления проездного выяснилось, что документ недействителен ввиду окончания срока его действия. Итогом стала высадка ребёнка с маршрута. В АО «Электротранспорт» осуществляют проверку этой информации, но глава дирекции предприятия Сергей Коробков во время общения с журналистами местного издания подчеркнул, что перевозчик не получал обращений в отношении такого рода инцидента.
«Мы приняли на себя определённые обязательства. Они включают отказа от высадки детей в соответствующих ситуациях. Для аналогичных проблем уже строго отработан сценарий действий. Когда у ребёнка появляются трудности в совершении оплаты, кондуктор обязан выйти на связь с его родителями либо передать ребёнка полицейским для обеспечения безопасности несовершеннолетнего. Информацию по сообщению уже проверяем», - подчеркнул Сергей Коробков.
Региональное СУ СКР инициировало собственную проверку по факту сообщения в соцсети. После завершения следственных мероприятий, восстановления картины событий и составления списка участников инцидента будет дана экспертная оценка действиям сторон. Итогом станет решение относительно необходимости открытия дела против неправомерно поступившей стороны.
По словам заявительницы, её сын двигался на автобусе со стороны остановки «улица Первомайская». Во время предъявления проездного выяснилось, что документ недействителен ввиду окончания срока его действия. Итогом стала высадка ребёнка с маршрута. В АО «Электротранспорт» осуществляют проверку этой информации, но глава дирекции предприятия Сергей Коробков во время общения с журналистами местного издания подчеркнул, что перевозчик не получал обращений в отношении такого рода инцидента.
«Мы приняли на себя определённые обязательства. Они включают отказа от высадки детей в соответствующих ситуациях. Для аналогичных проблем уже строго отработан сценарий действий. Когда у ребёнка появляются трудности в совершении оплаты, кондуктор обязан выйти на связь с его родителями либо передать ребёнка полицейским для обеспечения безопасности несовершеннолетнего. Информацию по сообщению уже проверяем», - подчеркнул Сергей Коробков.
Региональное СУ СКР инициировало собственную проверку по факту сообщения в соцсети. После завершения следственных мероприятий, восстановления картины событий и составления списка участников инцидента будет дана экспертная оценка действиям сторон. Итогом станет решение относительно необходимости открытия дела против неправомерно поступившей стороны.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:18