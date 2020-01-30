В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного проездного





По словам заявительницы, её сын двигался на автобусе со стороны остановки «улица Первомайская». Во время предъявления проездного выяснилось, что документ недействителен ввиду окончания срока его действия. Итогом стала высадка ребёнка с маршрута. В АО «Электротранспорт» осуществляют проверку этой информации, но глава дирекции предприятия Сергей Коробков во время общения с журналистами местного издания подчеркнул, что перевозчик не получал обращений в отношении такого рода инцидента., - подчеркнул Сергей Коробков.Региональное СУ СКР инициировало собственную проверку по факту сообщения в соцсети. После завершения следственных мероприятий, восстановления картины событий и составления списка участников инцидента будет дана экспертная оценка действиям сторон. Итогом станет решение относительно необходимости открытия дела против неправомерно поступившей стороны.