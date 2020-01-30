АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного проездного

В Мурманске ребёнка высадили из маршрутного автобуса на мороз при температуре -25 градусов, мотивировав это действие выходом срока действия проездного билета. Об инциденте сообщила мать мальчика, разместив публикацию на странице одного из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».
В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного проездного

По словам заявительницы, её сын двигался на автобусе со стороны остановки «улица Первомайская». Во время предъявления проездного выяснилось, что документ недействителен ввиду окончания срока его действия. Итогом стала высадка ребёнка с маршрута. В АО «Электротранспорт» осуществляют проверку этой информации, но глава дирекции предприятия Сергей Коробков во время общения с журналистами местного издания подчеркнул, что перевозчик не получал обращений в отношении такого рода инцидента.

«Мы приняли на себя определённые обязательства. Они включают отказа от высадки детей в соответствующих ситуациях. Для аналогичных проблем уже строго отработан сценарий действий. Когда у ребёнка появляются трудности в совершении оплаты, кондуктор обязан выйти на связь с его родителями либо передать ребёнка полицейским для обеспечения безопасности несовершеннолетнего. Информацию по сообщению уже проверяем», - подчеркнул Сергей Коробков.

Региональное СУ СКР инициировало собственную проверку по факту сообщения в соцсети. После завершения следственных мероприятий, восстановления картины событий и составления списка участников инцидента будет дана экспертная оценка действиям сторон. Итогом станет решение относительно необходимости открытия дела против неправомерно поступившей стороны.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный…
Смартфон со стилусом от Motorola получит наименование Moto G8…
Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной…
Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны…
Эксперты назвали 6 самых бесполезных опций в…
34-летняя певица Сиара в третий раз станет…
Учёные: Ферментированные соевые продукты в рационе способствуют снижению вероятности преждевременной…
Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там…
Оксана Воеводина приучает семимесячного сына от Мухаммада V к…
В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного…
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал ее послание сыновьям Уильяму и…
Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат…
“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над…
Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019…
Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту…
Мария Куликова рассказала, что её сын мучился от проблем с носом до…
В трехмерном формате реконструирован череп прародителя…
Вдова Караченцова встретилась с "тайной любовницей"…
Ученые: Кишечные бактерии влияют на темперамент…
«Мои самые волшебные хроники»: Татьяна Терешина опубликовала видео, с кормлением сына…
Модель Lada Largus получила новый оттенок для…
Дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина уехала из Китая и вернулась в…
В Европе татуировки могут запретить из-за токсичности используемых…
Сергей Шнуров посвятил китайскому коронавирусу…
Volkswagen e-Up! нарекли самым бюджетным электрокаром от…
Мать Алены Водонаевой Лариса дебютировала в качестве…
В России выросла стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki…
Прохор Шаляпин продолжает тратить деньги 40-летней миллионерши из…
Просмотреть все новости