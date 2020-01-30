“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над Собчак

«Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне», — отметил он в своем телеграм-канале.





Ксения Собчак несколько часов назад покинула борт SU 6034 авиакомпании "Россия". Телеведущая вместе с другими пассажирами ожидала отправления на протяжении 1,5 часа, стюардессы попросили всех пристегнуть ремни безопасности, но звездная блондинка это делать отказалась. В итоге она сошла с рейса в компании транспортной полиции.В своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с рейсом, отметив, что опаздывала на съемку, а за 1,5 часа смогла бы добраться до места назначения на поезде. Причиной задержки компания назвала закрытие неба над столицей в связи с прибытием делегации, в состав которой входил премьер-министр России. Эпатажная светская львица возмутилась, что компания не постаралась организовать свою работу так, чтобы без проблем развести два самолета.Теле- и радиоведущий Сергей Минаев прокомментировал сообщение телеведущей. Он пошутил, что Алла Пугачева в таких случаях использует свой собственный вагон.