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“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над Собчак

Несколько часов назад эпатажная светская львица, звезда проекта "Дом-2" и телеведущая Ксения Собчак оказалась в эпицентре скандала в аэропорту "Внуково", ее сняли с рейса, направляющегося в Санкт-Петербург. Сергей Минаев, радио- и телеведущий, поспешил прокомментировать инцидент, отметив, что у Аллы Пугачевой на такой случай есть собственный вагон.
“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над Собчак

Ксения Собчак несколько часов назад покинула борт SU 6034 авиакомпании "Россия". Телеведущая вместе с другими пассажирами ожидала отправления на протяжении 1,5 часа, стюардессы попросили всех пристегнуть ремни безопасности, но звездная блондинка это делать отказалась. В итоге она сошла с рейса в компании транспортной полиции.

В своем микроблоге в Instagram Ксения Собчак прокомментировала ситуацию с рейсом, отметив, что опаздывала на съемку, а за 1,5 часа смогла бы добраться до места назначения на поезде. Причиной задержки компания назвала закрытие неба над столицей в связи с прибытием делегации, в состав которой входил премьер-министр России. Эпатажная светская львица возмутилась, что компания не постаралась организовать свою работу так, чтобы без проблем развести два самолета.

Теле- и радиоведущий Сергей Минаев прокомментировал сообщение телеведущей. Он пошутил, что Алла Пугачева в таких случаях использует свой собственный вагон.
«Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне», — отметил он в своем телеграм-канале.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:59

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