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Умереть молодой: В честь дня рождения Юлии Началовой названы ее главные творческие достижения

Юлия Началова 31 января могла бы отметить свой 39-й день рождения, но ее жизнь внезапно оборвалась в марте прошлого года из-за осложнений заболевания. С детства она тянулась к сцене и на протяжении своего творческого пути написала немало хитов, о которых напоминает редакция “ДНИ24”.
Умереть молодой: В честь дня рождения Юлии Началовой названы ее главные творческие достижения

В свои 5 лет Юлия Началова впервые выступила на профессиональной сцене, а хорошие вокальные данные и артистизм позволили ей покорить шоу-бизнес во взрослом возрасте.

Изначально сочинять песни ей помогал отец, который являлся эстрадным музыкантом. Именно он преподавал наследнице уроки по вокалу, а в 11 лет она получила победу в конкурсе “Утренняя звезда”, с чего началась ее карьера.

В 14 лет Юлия Началова дебютировала с пластинкой “Ах, школа, школа”, а настоящим хитом стала песня “Герой не моего романа”, которая популярна до сих пор. В 2001 году на экраны вышел одноименный фильм с участием звезды, а саундтрек к нему был записан артисткой самостоятельно.

В то же время она смогла окончить эстрадно-джазовый факультет училища им. Гнесиных и поступить на заочное отделение ГИТИСа, о чем мечтала в детстве.

Во второй половине “нулевых” Началова выпустила сразу три новых диска, а после знакомства с композитором Уолтером Афанасьевым, чему способствовал Филипп Киркоров, появился альбом “Wild butterfly”.

Спустя несколько лет состоялся сольный концерт “Непридуманные истории”, а позже звезда снялась в клипах на песни “Жди меня” и “Вдаль за горизонт”.

Хит “Я выбираю” вышел в 2018 году, а перед смертью она выпустила песню “Миллионы”, ставшую невероятно популярной.

Помимо работы над композициями Юлия Началова участвовала в телешоу. В частности, она вела программу “Субботний вечер” вместе с Николаем Басковым, пробовала свои силы в пародийном шоу “Один в один!” и была наставницей в “Нашем выходе”.

Совместно с Дмитрием Шепелевым певица вела “Два голоса”, а перед смертью она снималась в программе “Ты супер!” В последние годы она потеряла востребованность, поэтому зарабатывала на корпоративах, а также в Instagram.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:01

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