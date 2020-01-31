Умереть молодой: В честь дня рождения Юлии Началовой названы ее главные творческие достижения





В свои 5 лет Юлия Началова впервые выступила на профессиональной сцене, а хорошие вокальные данные и артистизм позволили ей покорить шоу-бизнес во взрослом возрасте.Изначально сочинять песни ей помогал отец, который являлся эстрадным музыкантом. Именно он преподавал наследнице уроки по вокалу, а в 11 лет она получила победу в конкурсе “Утренняя звезда”, с чего началась ее карьера.В 14 лет Юлия Началова дебютировала с пластинкой “Ах, школа, школа”, а настоящим хитом стала песня “Герой не моего романа”, которая популярна до сих пор. В 2001 году на экраны вышел одноименный фильм с участием звезды, а саундтрек к нему был записан артисткой самостоятельно.В то же время она смогла окончить эстрадно-джазовый факультет училища им. Гнесиных и поступить на заочное отделение ГИТИСа, о чем мечтала в детстве.Во второй половине “нулевых” Началова выпустила сразу три новых диска, а после знакомства с композитором Уолтером Афанасьевым, чему способствовал Филипп Киркоров, появился альбом “Wild butterfly”.Спустя несколько лет состоялся сольный концерт “Непридуманные истории”, а позже звезда снялась в клипах на песни “Жди меня” и “Вдаль за горизонт”.Хит “Я выбираю” вышел в 2018 году, а перед смертью она выпустила песню “Миллионы”, ставшую невероятно популярной.Помимо работы над композициями Юлия Началова участвовала в телешоу. В частности, она вела программу “Субботний вечер” вместе с Николаем Басковым, пробовала свои силы в пародийном шоу “Один в один!” и была наставницей в “Нашем выходе”.Совместно с Дмитрием Шепелевым певица вела “Два голоса”, а перед смертью она снималась в программе “Ты супер!” В последние годы она потеряла востребованность, поэтому зарабатывала на корпоративах, а также в Instagram.