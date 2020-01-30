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Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту "Внуково"

Эпатажная телеведущая и светская львица Ксения Собчак несколько часов назад оказалась в эпицентре скандала. Звезда летела рейсом "Москва-Санкт-Петербург" во "Внуково", однако покинула борт авиакомпании "Россия" со скандалом. Ее сняли с рейса.
Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту "Внуково"

Как оказалось, пассажиры были вынуждены ждать вылета на протяжении 1,5 часа, причем стюардессы попросили всех пристегнуть ремни безопасности. Ксения Собчак их просьбу выполнять отказалась, а затем и вовсе покинула салон самолета. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург.

После скандала к самолету подогнали трап, Ксения Собчак спустилась по нем в компании сотрудников транспортной полиции. Позже в своем канале в Telegram звезда прокомментировала инцидент и возмутилась, что за время ожидания вылета она уже могла добраться до Северной столицы на поезде.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:47

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