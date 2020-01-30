Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту "Внуково"
Эпатажная телеведущая и светская львица Ксения Собчак несколько часов назад оказалась в эпицентре скандала. Звезда летела рейсом "Москва-Санкт-Петербург" во "Внуково", однако покинула борт авиакомпании "Россия" со скандалом. Ее сняли с рейса.
Как оказалось, пассажиры были вынуждены ждать вылета на протяжении 1,5 часа, причем стюардессы попросили всех пристегнуть ремни безопасности. Ксения Собчак их просьбу выполнять отказалась, а затем и вовсе покинула салон самолета. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург.
После скандала к самолету подогнали трап, Ксения Собчак спустилась по нем в компании сотрудников транспортной полиции. Позже в своем канале в Telegram звезда прокомментировала инцидент и возмутилась, что за время ожидания вылета она уже могла добраться до Северной столицы на поезде.
Как оказалось, пассажиры были вынуждены ждать вылета на протяжении 1,5 часа, причем стюардессы попросили всех пристегнуть ремни безопасности. Ксения Собчак их просьбу выполнять отказалась, а затем и вовсе покинула салон самолета. Борт SU 6034 авиакомпании "Россия" должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург.
После скандала к самолету подогнали трап, Ксения Собчак спустилась по нем в компании сотрудников транспортной полиции. Позже в своем канале в Telegram звезда прокомментировала инцидент и возмутилась, что за время ожидания вылета она уже могла добраться до Северной столицы на поезде.